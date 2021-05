»Cum-Ex«: EY einigt sich mit Maple Bank

Stuttgart. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) und der Insolvenzverwalter der an sogenannten Cum-Ex-Geschäften zugrunde gegangenen Maple Bank haben einen außergerichtlichen Vergleich geschlossen. Dies teilte das Landgericht Stuttgart am Montag mit und hob einen für Mittwoch angesetzten Termin auf. Angaben zu den Details des Vergleichs machte das Landgericht nicht. Zuvor hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Dem Bericht zufolge zahlt EY zwölf Millionen Euro an den Insolvenzverwalter. Dieser hatte EY auf 195 Millionen Euro Schadenersatz verklagt. EY war zuletzt ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt, weil das Unternehmen als Prüfer für das Skandalunternehmen Wirecard tätig war. (dpa/jW)