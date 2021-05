Nord-Linke nominiert Möhring und Beutin

Neumünster. Die Linke in Schleswig-Holstein zieht mit den Bundestagsabgeordneten Cornelia Möhring und Lorenz Gösta Beutin als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf. Möhring wurde am Sonntag in Neumünster mit 84,6 Prozent auf Platz eins der Landesliste gewählt. Beutin erhielt 84,8 Prozent der Stimmen für Platz zwei. Insgesamt umfasst die Landesliste sechs Kandidatinnen und Kandidaten. Sie muss noch per Briefwahl von den Delegierten bestätigt werden. Das Ergebnis wird am 25. Mai ausgezählt und verkündet. (dpa/jW)