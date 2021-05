Hilfetelefon für Frauen: Anrufzahlen gestiegen

Berlin. Die Zahl der Beratungen am bundesweiten Hilfetelefon »Gewalt gegen Frauen« (gebührenfrei: 08 00 / 00 11 60 16) ist im Coronajahr 2020 deutlich gestiegen. Wie aus dem am Montag veröffentlichten Jahresbericht hervorgeht, gab es rund 51.400 Konsultationen. Das sei ein Anstieg um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Anfragen zu häuslicher Gewalt hätten dabei überproportional zugenommen, hieß es vom Bundesfamilienministerium. Eine Umfrage der Welt am Sonntag bei Innenministerien und Landeskriminalämtern in den 16 Bundesländern hatte bereits gezeigt, dass es 2020 im Bereich häusliche Gewalt mehr Fälle gegeben hat. Demnach wurden 158.477 Opfer häuslicher Gewalt durch den Partner oder Expartner polizeilich registriert, sechs Prozent mehr als 2019. (dpa/jW)