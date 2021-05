EU bestellt 1,8 Milliarden Impfstoffdosen

Porto. Die Europäische Union hat einen Vertrag mit Biontech und Pfizer über die Lieferung von bis zu 1,8 Milliarden weiteren Coronaimpfstoffdosen geschlossen. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag am Rande des EU- Sozialgipfels in Portugal mitteilte, wurde mit den Unternehmen eine Vereinbarung über 900 Millionen Impfdosen sowie Optionen auf 900 Millionen weitere für die Jahre 2021 bis 2023 erzielt. (AFP/jW)