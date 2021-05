Protest in Guatemala gegen rechte Regierung

Guatemala-Stadt. In der Hauptstadt Guatemalas haben am Sonnabend (Ortszeit) Dutzende Menschen den Rücktritt des rechten Präsidenten Alejandro Giammattei gefordert. Die Demonstrierenden im Zentrum von Guatemala-Stadt warfen ihm vor, für den Mangel an Coronaimpfstoff im Land verantwortlich zu sein. »Impfungen gehören in den Arm, nicht in die Tasche«, stand auf einem Plakat. Der Chef der Studentengewerkschaft AEU, Jorge Búcaro, kritisierte einen »intransparenten Umgang« der Regierung mit dem Geld für die Impfstoffe. Hinzu komme die »völlige Inkompetenz« der öffentlichen Verwaltung. (AFP/jW)