Tote nach Einsturz von Goldmine in Guinea

Conakry. Beim Einsturz einer illegalen Goldmine in Guinea sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Wie Rettungskräfte und Augenzeugen berichteten, war das Unglück am Sonnabend nahe der Ortschaft Tatakourou im Nordosten des Landes durch einen Erdrutsch ausgelöst worden. In den schlecht gesicherten, offiziell nicht zugelassenen Minen ereignen sich immer wieder folgenschwere Unglücke mit zahlreichen Todesopfern. Guinea verfügt über reiche Vorkommen unter anderem an Gold, Diamanten und Bauxit.(AFP/jW)