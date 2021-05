Trauer nach Anschlag in Afghanistan

Kabul. Nach dem blutigen Anschlag vor einer Mädchenschule in Kabul haben die Angehörigen am Sonntag die Dutzenden Opfer beigesetzt. Die getöteten Schülerinnen wurden von ihren geschockten Familien auf dem schiitischen »Märtyrerfriedhof« in Kabul begraben. Bei den Explosionen in der afghanischen Hauptstadt waren nach Angaben des Innenministeriums am Sonnabend mehr als 50 Menschen getötet und über 100 weitere verletzt worden. Die Regierung machte die radikalislamischen Taliban für die Tat verantwortlich, die eine Beteiligung an der Tat bestritten. Die Nation müsse »Bildungszentren und -einrichtungen schützen und betreuen«, erklärte der Taliban-Anführer Haibatullah Achundsada am Sonntag. (AFP/jW)