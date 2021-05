Ligatschow in Moskau verstorben

Moskau. Der russische Politiker und früheres Mitglied im Politbüro der KPdSU, Jegor Ligatschow ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur TASS starb er am Freitag abend in einem Moskauer Krankenhaus. Ligatschow war von 1983 bis 1989 Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU. Er wurde vom Generalsekretär der Partei, Michail Gorbatschow, ins Politbüro geholt, um die Perestroika mitzugestalten. Ligatschows anfängliche Sympathie für diese Wirtschafts- und Sozialreformen wandelte sich bald in eine Distanz dazu. In einem 2011 veröffentlichten Buch übte er schonungslos Kritik an dieser Untergangsphase der Sowjetunion.(dpa/jW)