Warum ich ein Befreiter war …

imago/imagebroker Unbeschwert: Kinder im Clara-Zetkin-Park in Leipzig, 1955

Obwohl ich erst zehn Jahre nach dem verheerendsten aller Weltkriege geboren wurde, war ich ein Befreiter. Das ist kein katholisches Wunder: Ich fühlte mich befreit – von den Nazis und ihren willigen Helfern. Dafür bin ich den Befreiern bis heute dankbar, denen aus dem Osten, weil sie nach 1941 die Hauptlast des Kampfes trugen und auch die meisten Opfer zu beklagen hatten, wobei ich hier keine Gegenüberstellung oder gar Aufrechnung der Opfer anstellen will. Ich will nur die gewaltige Zahl von bis zu 27 Millionen Sowjetbürgern erwähnen, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind oder ermordet wurden. Unter ihnen Juden, Moslems, an Schamanismus glaubende, Russisch-Orthodoxe genauso wie ungläubige Atheisten, es waren Kommunisten mit und ohne Parteibuch, Nichtkommunisten aller Couleur, Arbeiter, Bauern, Angestellte, Lehrer, Funktionäre, Rentierzüchter, Schriftsteller, Eisenbahner, Frauen, Kinder und Alte, Russen, Ewenken, Balten, Kaukasier, Ukrainer, Kasachen, Tadschiken, ja Menschen aller großen und kleinen Völker der Sowjetunion sowie Polen, Franzosen, Tschechen, Slowaken, Ungarn, Jugoslawen und andere Angehörige europäischer Völker, die aus unterschiedlichen Gründen an der Seite der Sowjetarmee kämpften. Ihr Opfer ermöglichte auch das Ende des industriellen Massenmordes an sechs Millionen europäischen Juden und Hunderttausenden Sinti und Roma. Dankbar bin ich auch den Westalliierten, die bereits 1942 in Nordafrika und schließlich in Italien und dann ab Juni 1944 mit der zweiten Front in Frankreich ihren Anteil an der Niederschlagung der faschistischen Bestie in Europa hatten, gemeinsam mit Partisanen in vielen Ländern von Belarus über Bulgarien bis Frankreich und vielen Tausenden Kämpfern im Widerstand von Norwegen bis Belgien.

In Frieden aufwachsen

Natürlich wurde ich nicht persönlich befreit, ich war ja noch nicht geboren. Trotzdem. Die Beseitigung des Faschismus in Deutschland, zehn Jahre vor meiner Geburt, war die Voraussetzung oder unerlässliche Bedingung dafür, dass ich in Frieden und unbeschwert aufwachsen und mir meinen Weg selbst suchen konnte. Da ich im Osten Deutschlands groß wurde, galt das besonders. Weder Herkunft noch Geld waren bestimmend, die Schule und die Lehrmittel kostenfrei, Schulbusse unentgeltlich, und die Schulspeisung gab es zu eher symbolischem Preis wie auch meine Schulmilch. Ich konnte hernach eine Universität besuchen, auch ohne mir Sorgen ums Geld zu machen, schließlich bekam ich ein Stipendium, das ich nur dadurch zurückzahlen musste, dass ich mich verpflichtete, nach Studienabschluss drei Jahre dahin zu gehen, wo mein Land mich brauchte. Meine Großmutter, sie war Dienstmädchen im Haushalt eines Gymnasiallehrers in Berlin gewesen, konnte nicht mal bis zur 8. Klasse zur Schule gehen, das hätte sich ihre Mutter nicht leisten können.

Natürlich konnten wir keine Schulabschlussfahrt nach Paris oder Rom machen, wir waren in Prag. Und natürlich konnte ich mich im Urlaub nicht an den Strand der schwedischen Ostseeküste legen. Selbst an das Schwarze Meer nach Bulgarien zu kommen war nicht unkompliziert. Und doch fühlte ich mich frei, ich konnte mein Leben gestalten, eine Familie gründen und Nachwuchs in die Welt setzen, denn ich hatte eine soziale Sicherheit, die mir extrem wichtig war. Auch hatte ich das Gefühl, mittun zu können, mich einbringen zu können, für mein und das Fortkommen meines Landes. Diese Freiheiten waren mir wichtiger als die Beschränkungen, die es gab. Deswegen bin ich ein Befreiter – gewesen.

Neues Land, alte Nazis

Warum gewesen? Nun, 1990 wurde ich Teil eines größeren Landes. »Wiedervereinigung« will ich es nicht nennen, ich lebte ja vorher nicht in jenem anderen Land. Es war so weit von mir weg wie Schweden oder Italien. Sicher hätte ich es gern besucht wie Frankreich oder Portugal, was alles nicht möglich war vor 1990. Nun gehörte ich zu diesem großen Deutschland. Ich kam in ein Land, in dem die Westalliierten nach 1945 durch ihr Nichthandeln dazu beigetragen hatten, dass der Faschismus nicht so ganz besiegt wurde. Profaschistische Parteien tummelten sich in den 50er Jahren im Bundestag und in Landtagen. Etwa die Sozialistische Reichspartei (SRP), in unmittelbarer geistiger Nachfolge der NSDAP und zum Beispiel bei den Landtagswahlen 1951 in Niedersachsen mit mehr als elf Prozent der Wählerstimmen erfolgreich.

Im Jahre 1952 wurde diese Partei verboten, deren Treiben selbst für die Bundesrepublik zu starker Tobak war. Seitdem wurde in Westdeutschland nie mehr eine rechte Partei verboten. Auch nicht die Deutsche Reichspartei (bestand zwischen 1950 und 1965), in die viele SRP-Funktionäre wechselten. Rechte und mehr oder weniger faschistoide Gruppen und Parteien gab es in Westdeutschland auch danach immer. Denken wir an die NPD. Erfolge erzielten ab Mitte der 1980er Jahre besonders die »Republikaner«. 1983 gegründet, gelang der Partei 1989 der Sprung in das Berliner Abgeordnetenhaus (7,5 Prozent) und das Europaparlament (7,1 Prozent).

Auch gegenwärtig kann man überall im Osten und im Westen das unheilvolle Treiben der neuen Faschisten beobachten und verfolgen. Björn Höcke von der AfD ist da nur einer der bekannteren. Auch wenn die Partei nach den neuesten Wahlen etwas eingeknickt ist – wahrscheinlich haben die Auseinandersetzungen zwischen den unverblümten Nazis und den »nur« Deutschnationalen doch zu ein wenig Wählerverdruss geführt –, stehen andere braune Gruppierungen bereit, in die Lücke zu stoßen. Die Spanne reicht vom »III. Weg« über die »Identitären« bis zu sich in den Dörfern ansiedelnden »nordischen Stammesgemeinschaften«. Und wenn das noch nicht reicht, bieten die Sicherheitskräfte der BRD immer »Nachschub« – egal ob Polizei, BKA-Personenschutz oder Bundeswehr, insbesondere das KSK und der Verfassungsschutz. Wir erinnern uns im Zusammenhang mit dem NSU an Andreas T., der auch »Klein Adolf« genannt wurde.

Das alles sorgt dafür, dass ich sage: Ich war bis 1990 ein Befreiter vom Faschismus und habe nun mehr denn je Anlass, den 8. Mai als Tag der Befreiung zu feiern. Es wird Zeit, in der BRD die Befreiung von den Nazis endlich zu vollenden!