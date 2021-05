Labour-Hochburg verloren

imago/Photoshot/Construction Photography Schatten seiner selbst: Von der einstigen Werftindustrie sind nur noch Geisterschiffe übrig (Hartlepool, 30.7.2009)

Bei einer Nachwahl zum Unterhaus in der nordostenglischen Hafenstadt Hartlepool haben die britischen Sozialdemokraten am Donnerstag eine Klatsche bekommen. Erstmals seit 62 Jahren ist der Wahlkreis an die Konservativen gefallen. 49,1 Prozent stimmten für die konservative Kandidatin Jill Mortimer, ein Zugewinn von 30,1 Prozentpunkten im Vergleich zu den letzten Parlamentswahlen im Dezember 2019. Labour-Kandidat Paul Williams landete mit 42,8 Prozent der abgegebenen Stimmen auf dem zweiten Platz, ein Stimmenverlust von 22 Prozentpunkten. Die Nachwahlen waren nötig geworden, weil der bisherige sozialdemokratische Amtsinhaber Michael Hill aufgrund von Vorwürfen, sexuelle Übergriffe begangen zu haben, zurücktreten musste.

Hartlepool war bisher eine Labour-Hochburg. Die Stadt liegt in der Grafschaft Durham, einer ehemaligen Bergbauregion. In der gleichnamigen Hauptstadt findet jedes Jahr ein riesiges, von Gewerkschaften organisiertes politisches Festival statt. Hartlepool selbst hat mit für Städte dieser Art typischen Problemen zu kämpfen. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs befindet sich der Schiffsbau, die Industrie, welche Hartlepool einst groß machte, in dauerhaftem Niedergang.

70 Prozent der Bevölkerung Hartlepools hatten für den Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt. Labour-Parteichef Keir Starmer schickte mit Williams jedoch einen »Remainer« ins Rennen. Der hatte von Beginn an einen schweren Stand. Einerseits hängen ihm sexistische Äußerungen aus dem Jahr 2011 über konservative Politikerinnen nach. Andererseits befürwortete er im Jahr 2013 als Teil des lokalen Gesundheitsmanagements die Schließung örtlicher Krankenhäuser.

Nur wenige Stunden nach der Wahlniederlage hatte die Labour-Parteispitze ihre Entschuldigung parat: Starmers Amtsvorgänger Jeremy Corbyn sei schuld. Diese Botschaft verbreiteten verschiedenste sozialdemokratische Politiker am Freitag vormittag über alle Kanäle. Nur: Unter Corbyn konnte Labour Hartlepool zweimal kurz hintereinander mit deutlichen Mehrheiten halten. Besonders drastisch zeigt sich das bei einem Vergleich der für Labour abgegebenen Stimmen. Im Jahr 2017 konnte die Partei in Hartlepool 21.969 Stimmen auf sich vereinigen, jetzt waren es nur noch 8.589 Stimmen. Die Zugewinne der Tories fallen demgegenüber vergleichsweise gering aus. 2017 bekam der konservative Kandidat 14.319 Stimmen. Am Donnerstag erhielt Mortimer 15.529 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag gegenüber knapp 60 Prozent 2017 nun bei lediglich 42,55. Anscheinend blieben klassenbewusste Lohnabhängige dieses Mal zu einem großen Teil zu Hause.

Für Starmer steht nun ein schwieriges Wochenende bevor. Denn am Donnerstag fanden neben der auch international beachteten Nachwahl in Hartlepool ebenfalls Kommunalwahlen in zahlreichen Ortschaften in Wales und England statt. In der Hauptstadt London sowie weiteren Großstädten wie Birmingham und Manchester wurden Bürgermeisterwahlen abgehalten. In Schottland und Wales stimmten die Wahlberechtigten über die Zusammensetzung ihrer Regionalparlamente ab. Ergebnisse werden im Verlauf des Wochenendes erwartet. In vielen englischen Ortschaften wird mit Zugewinnen für die Konservativen gerechnet, auch weil, ähnlich wie in Hartlepool, viele Labour-Stammwähler zu Hause geblieben sind.

Mit Spannung werden die Wahlergebnisse in Schottland erwartet. Sollte hier eine absolute Mehrheit im Regionalparlament für das Unabhängigkeitslager entstehen, erhöht sich der Druck auf Regierungschefin Nicola Sturgeon, eine Strategie für den Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich umzusetzen.