Rückenwind für die Kurve

imago images / Future Image Der Grund ist nicht bekannt, aber: Willkürliche Festnahmen gehören für Fans zum Stadionalltag (Köln, 14.9.2019)

Was noch fehlt, ist eine Mehrheit. In dem Fall eine parlamentarische für den Antrag mit dem Titel »Sicherheit gewährleisten, die Verbunddatei ›Gewalttäter Sport‹ reformieren«. Die Beschlussfassung der FDP-Bundestagsfraktion liegt jW druckfrisch und exklusiv vor. Es ist eine Initiative ihrer sportpolitischen Sprecherin, Britta Dassler. Zuvor hatte die Abgeordnete aus dem fränkischen Herzogenaurach die »willkürliche Datensammelei« seitens der Behörden mittels einer Anfrage an das zuständige Bundesinnenministerium (BMI) kritisiert (jW berichtete).

Die Datei »Gewalttäter Sport«, kurz DGS, wird als sogenannte Verbunddatei beim Bundeskriminalamt (BKA) geführt und von der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) gespeist, die an das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste der Polizei Nordrhein-Westfalen angegliedert ist. Und sie ist längst ein Politikum, denn mitnichten werden nur gewalttätige Anhänger des Fußballsports erfasst. Aktuell machen allein 20 Prozent der Speichergründe Personalienfeststellungen, Platzverweise und Ingewahrsamnahmen aus, heißt es in dem FDP-Antrag vom Donnerstag. Ein Eintrag kann »präventivpolizeiliche Maßnahmen« nach sich ziehen, Meldeauflagen und Bereichsbetretungsverbote zum Beispiel. Kurzum: Es gebe einen »erheblichen Reformbedarf« der DGS.

Kernpunkte sind folgende: Die Liberalen fordern eine bundesweite Informationspflicht, damit Betroffene gegebenenfalls Rechtsmittel einlegen können. Des weiteren müsse die DGS einer »umfassenden Überprüfung« unterzogen werden, »um Daten von Personen unverzüglich zu löschen, die ungerechtfertigterweise eingetragen sind«, etwa weil deren Verfahren mittlerweile eingestellt, die Eröffnung eines Hauptverfahrens abgelehnt oder vor Gericht ein Freispruch erfolgt ist. Und weiter: Anlässe zur Speicherung seien insofern einzuschränken, »dass ein konkreter Anfangsverdacht begründet sein muss«. Tatvorwürfe unterhalb der Schwelle von Gewalt dürften nicht mehr erfasst werden. Die Speicherzeit in der DGS müsse von fünf auf drei Jahre begrenzt werden. Zu guter Letzt fordert die FDP, »den erhöhten Anforderungen an den Datenschutz konsequent nachzukommen«.

Fanzusammenschlüsse zeigen sich positiv überrascht. Der Antrag sei »ein Schritt in die richtige Richtung«, befand Sig Zelt, Pressesprecher von »Pro Fans«, am Freitag gegenüber jW. Rückenwind habe er von Freien Demokraten eher weniger erwartet. Helen Breit, Vorsitzende der Fanorganisation »Unsere Kurve«, sieht das ähnlich und »begrüßt den Vorstoß«. Indes sei es »zu halbherzig«, wenn ein »bloßer Anfangsverdacht« für eine Speicherung als »Gewalttäter« genügt. »Das mindeste wäre ein dringender Tatverdacht«, so Breit am Freitag auf jW-Nachfrage, sofern denn überhaupt vor Abschluss eines Strafverfahrens ein DGS-Eintrag erfolgen müsse. Angela Furmaniak von der AG Fananwälte ergänzte am selben Tag gegenüber jW: Betroffenen sollte bereits vor jeglicher Erfassung »ein Anhörungsrecht gewährt werden«. Statistische »Altfälle« seien anhand der im FDP-Antrag formulierten Kriterien gesondert zu überprüfen. Damit dürfte sich der Umfang der DGS deutlich reduzieren, vermutet die Rechtsanwältin. Ferner sollten behördliche Zugriffsmöglichkeiten auf die Datei stark eingeschränkt werden. Es sei nicht nachvollziehbar, dass bei einer »Verkehrskontrolle ohne Fußballbezug« die DGS abrufbar ist.

Klar ist: Eine Reform der Datenbank »bis hin zur vollständigen Abschaffung« sei längst überfällig, betonte Breit. Die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards sowieso. Dabei müssten Fanorganisationen und -projekte mit ihrer Expertise stärker einbezogen werden, forderte sie. Fraglich, ob das in dieser Legislaturperiode passieren wird. Die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag stehen dagegen. Der oppositionelle FDP-Antrag dürfte zeitnah durch die »schwarz-rote« Koalition abgelehnt werden.