Alles bereit

Evgenia Novozhenina/reuters

In Moskau ist am Freitag die Generalprobe für die am Sonntag bevorstehende Militärparade anlässlich des 76. Jahrestages des Sieges der Sowjetunion über Nazideutschland durchgeführt worden. An der Probe waren laut der russischen Nachrichtenagentur TASS Infanteriekolonnen, über 190 Militär- und Spezialfahrzeuge (siehe Bild) sowie 76 Flugzeuge und Hubschrauber beteiligt. In den 37 Paradeeinheiten nahmen mehr als 12.000 Soldaten an der Übung teil. Am 9. Mai wird in ganz Russland der Sieg im »Großen Vaterländischen Krieg« gefeiert. (jW)