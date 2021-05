Porsche behält Gewinn für sich

Stuttgart. Der Sportwagenbauer Porsche hat seinen Gewinn im ersten Quartal nach oben getrieben. Zwischen Januar und Ende März steigerte das Unternehmen sein Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als die Hälfte auf 1,25 Milliarden Euro, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Bei den Beschäftigten in Ostdeutschland kommen die Erlöse jedoch nicht an: Am Donnerstag rief die IG Metall im Zuge des Tarifkonflikts in der Metall- und Elektroindustrie in Berlin, Brandenburg und Sachsen zu einem 24stündigen Warnstreik beim Porsche-Werk in Leipzig auf. (dpa/jW)