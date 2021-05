38 Bootsflüchtlinge vor Tunesien gerettet

Tunis. Streitkräfte der tunesischen Armee haben im Mittelmeer 38 Menschen von einem sinkenden Boot gerettet. Das Boot war in der Nähe der Küstenstadt Sfax gekentert, wie die Staatsagentur TAP am Donnerstag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium berichtete. Der Vorfall hatte sich demnach bereits am Mittwoch ereignet. Die Menschen stammen den Angaben zufolge aus mehreren afrikanischen Ländern und waren auf dem Weg nach Europa. Erst vergangene Woche rettete die Organisation »Sea-Watch« mehrere hundert Menschen, die in kleinen Holz- und Schlauchbooten in Richtung Europa unterwegs waren.(dpa/jW)