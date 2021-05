Floyd-Prozess: Chauvin beantragt Neuauflage

Washington. Nach dem Schuldspruch im Prozess um den gewaltsamen Tod des US-Amerikaners George Floyd hat der verurteilte Expolizist Derek Chauvin eine Neuauflage des Prozesses beantragt. Sein Mandant habe kein faires Gerichtsverfahren bekommen, schrieb Chauvins Anwalt, Eric Nelson, in einer Erklärung am Dienstag (Ortszeit). Die Berichterstattung sei »vor und während des Verfahrens so (…) voreingenommen gewesen«, dass sich daraus strukturelle Verfahrensfehler ergeben hätten. Chauvin war am 20. April in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. (AFP/jW)