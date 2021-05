Botschafter in Indien: Hilfe aus China am größten

Neu-Delhi. Die größten Hilfslieferungen für das von Covid-19 derzeit am stärksten betroffene Land Indien kommen aus China. Dies erklärte der chinesische Botschafter in Indien, Sun Weidong, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch meldete. Demnach seien seit Anfang April mehr als 5.000 Beatmungsgeräte, 21.569 Sauerstoffgeneratoren, über 21,48 Millionen Masken und rund 3.800 Tonnen Medikamente in das Nachbarland geliefert worden. Dabei berief Sun sich auf Statistiken der Allgemeinen Zollverwaltung in China. Die Bundeswehr schickte am Mittwoch erste Bauteile einer Sauerstoffanlage nach Indien, nachdem am Sonnabend 120 Beatmungsgeräte im Rahmen der deutschen Nothilfe entsendet worden waren. (Xinhua/dpa/jW)