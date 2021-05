Gewaltexzess der Polizei

Andres Gonzalez/AP/dpa

Das UN-Menschenrechtskommissariat hat den »exzessiven Einsatz von ­Gewalt« durch die Polizei bei Protesten gegen eine »Reform« des Steuersystems in Kolumbien verurteilt. Eine Sprecherin kritisierte am Dienstag insbesondere das Vorgehen der Einsatzkräfte in Cali (siehe Bild). Dort habe die Polizei auf Demonstranten geschossen, nach vorliegenden Informationen seien mehrere Menschen verletzt oder getötet worden. Das UN-Büro in Kolumbien ermittle derzeit zur Zahl der Opfer und zu den Hintergründen, sagte Sprecherin Marta Hurtado. (AFP/jW)