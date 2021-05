Studie: Personalmangel im Handwerk

Köln. Vielen Handwerksbetrieben in Deutschland fällt es auch in der Coronakrise schwer, ausreichend Mitarbeiter zu finden. Bundesweit fehlen aktuell 54.000 Gesellinnen und Gesellen, wie eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ergeben hat, über die auch die Rheinische Post (Wochenausgabe) berichtete. Insgesamt beziffern die Autoren der Untersuchung den Fachkräftemangel im Handwerk auf knapp 65.000 Arbeitskräfte. Kunden müssten deshalb oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen, den Betrieben entgingen Aufträge. Noch schwerer als Gesellen seien Handwerker mit Meisterbrief zu finden. (dpa/jW)