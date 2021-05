Amazon: Verdi-Streiks in sieben Versandzentren

Berlin. Zum Auftakt der Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel am Montag ruft Verdi die Beschäftigten in sieben Versandzentren des Onlineriesen Amazon zum Streik auf, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Unter dem Motto »Tarifflucht beenden, Dumpinglöhne bekämpfen, Gesundheit schützen!« sollte die Arbeit in der Nacht zu Montag in Werne, Leipzig, Rheinberg, Bad Hersfeld (zwei Standorte), Koblenz und Graben niedergelegt werden. Verdi fordert vom Konzern die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie den Abschluss eines Tarifvertrags »Gute und gesunde Arbeit«. (jW)