»Rote Brigaden«: Paris nimmt Exmitglieder fest

Paris. Nach jahrelangem Druck Italiens hat Frankreich sieben ehemalige Mitglieder der kommunistischen Untergrundorganisation »Rote Brigaden« festgenommen. Drei weitere würden noch gesucht, erklärte das Büro von Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch in Paris. Über ihre Auslieferung muss nun die französische Justiz entscheiden. Italien hatte ursprünglich die Überstellung von rund 200 Mitgliedern gefordert, die in Frankreich Zuflucht gefunden hatten. Die Anwältin der Festgenommenen, Irène Terrel, warf Paris »einen unsäglichen Verrat« an jahrzehntelangen Prinzipien vor. (AFP/jW)