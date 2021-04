Taliban begrüßen Beginn von Truppenabzug

Kabul. Die Taliban haben den Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan begrüßt. Die Erklärung des Kommandeurs der US- und NATO-Truppen, General Austin Scott Miller, über den Beginn des Abzugs sei »lobenswert«, heißt es in einem in der Nacht zu Mittwoch auf der Website der Taliban veröffentlichten Artikel. Die Anwesenheit der internationalen Kräfte sei der Hauptgrund für den Krieg. Man sei nun optimistisch, dass mit ihrem Abzug der Konflikt beendet werde und Afghanen künftig in Frieden leben könnten. Am Sonntag hatte Miller in Kabul gesagt, der Abzug werde offiziell am 1. Mai eingeleitet, faktisch habe man vor Ort aber bereits damit begonnen. (dpa/jW)