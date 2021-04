Präsident Somalias ruft zu Neuwahlen auf

Mogadischu. Angesichts fortdauernder Kämpfe in Somalia hat Präsident Mohammed Abdullahi Mohammed Neuwahlen und eine Rückkehr zum politischen Dialog gefordert. In einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede an die Nation kündigte Mohammed in der Nacht zum Mittwoch an, am Sonnabend um die Zustimmung des Parlaments »für den Wahlprozess« zu bitten. Die Amtszeit des Präsidenten war am 8. Februar abgelaufen. Wegen politischer Streitigkeiten wurden die fälligen Wahlen jedoch immer wieder verschoben, Mohammed verlängerte seine Amtszeit im April um zwei Jahre. Am Sonntag hatten sich Regierungstruppen und Oppositionsanhänger Gefechte in Mogadischu geliefert. (AFP/jW)