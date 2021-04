Laschet will Merz im Wahlkampfteam

Stuttgart. CDU-Vorsitzender Armin Laschet möchte seinen ehemaligen internen Widersacher Friedrich Merz in seinem Wahlkampfteam haben. Dieser gehöre für ihn fest in den Mannschaftskader der Union für die Bundestagswahl, gab Laschet am Dienstag abend laut Deutscher Presseagentur in einer Videoschaltkonferenz mit Vertretern der Südwest-CDU bekannt. Er sprach Friedrich Merz demnach Finanz- und Wirtschaftskompetenz zu. Der CDU-Landesverband Baden-Württemberg hatte bei Auseinandersetzungen in der Vergangenheit sowohl um den CDU-Bundesvorsitz als auch um die Kanzlerkandidatur für die Union mehrheitlich die Konkurrenten von Armin Laschet favorisiert. (dpa/jW)