Lawrow: Waffenhandel in EU besser überwachen

Moskau. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die EU mit Blick auf Explosionen in Munitionsdepots dazu aufgerufen, den Waffenhandel auf ihrem Gebiet besser zu kontrollieren. Die EU solle sich um diese Lage kümmern, »die damit verbunden ist, dass mit dem Handel und der Lagerung von Waffen und Munition irgendwelche privaten Unternehmer etwas zu tun haben«, sagte Lawrow am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Zuvor hatte Bulgarien erklärt, einen möglichen Zusammenhang zwischen vier Explosionen in Munitionslagern in dem EU-Land zwischen 2011 und 2020 und dem Aufenthalt von sechs Russen an den Tagen der Vorfälle zu überprüfen. Dies sagte Sijka Milewa, Sprecherin des Chefanklägers Iwan Geschew, am Mittwoch in Sofia. Bulgarien überprüfe auch, ob es einen Zusammenhang mit der Explosion in einem Munitionslager in Tschechien im Jahr 2014 gebe. (dpa/jW)