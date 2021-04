Türkei: Harter Lockdown nicht für Touristen

Istanbul. Die Türkei geht ab Donnerstag in einen knapp dreiwöchigen harten Lockdown – Touristen sind davon aber ausgenommen. Das geht aus einem in der Nacht zu Dienstag veröffentlichten Erlass des Innenministeriums hervor. Der türkische Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy betonte am Dienstag, dass sich Besucher trotz Beschränkungen frei bewegen können. Von den Schließungen nicht betroffen sind etwa logistische Betriebe und solche, die für die Produktion wichtig sind. Die Türkei mit ihren rund 84 Millionen Einwohnern kämpft seit Wochen mit hohen Coronafallzahlen. Am Montag lag die offizielle Zahl bei rund 37.000. (dpa/jW)