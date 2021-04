Myanmar: Rebellen nehmen Militärposten ein

Yangon. Kämpfer einer Rebellengruppe in Myanmar haben nach eigenen Angaben an der Grenze zu Thailand einen Militärstützpunkt angegriffen und eingenommen. Streitkräfte der ethnischen Minderheit der Karen hätten den Armeeposten am frühen Dienstag morgen attackiert, bestätigte ein Sprecher der Widerstandsgruppe Karen National Union (KNU) der dpa. Der Stützpunkt wurde den Angaben zufolge niedergebrannt. Nach dem Putsch von Anfang Februar hat das Militär immer wieder Luftangriffe auf Gebiete ethnischer Minderheiten geflogen, darunter auch die der Karen. (dpa/jW)