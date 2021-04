Kanaren: 17 tote Geflüchtete entdeckt

Las Palmas. In einem kleinen Boot im Atlantik vor den zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln sind 17 tote Geflüchtete aus Afrika entdeckt worden. Die spanische Seenotrettung habe nur drei Überlebende gefunden, meldete dpa am Dienstag. Sie seien laut der spanischen Nachrichtenagentur Europapress mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Seenotrettungskreuzer »Talía« sei unterwegs und sollte das Boot am Dienstag erreichen, das am Vortag etwa 500 Kilometer südlich von der Insel Hierro entfernt von einem Suchflugzeug entdeckt worden war. (dpa/jW)