Italiens Parlament stimmt für »Aufbauplan«

Rom. Italiens Abgeordnetenkammer hat am Dienstag den Plänen der Regierung zum Einsatz von rund 200 Milliarden Euro an »Coronahilfsgeldern« der EU mit großer Mehrheit zugestimmt. Ministerpräsident Mario Draghi hatte das Konzept am Montag in der größeren der zwei Parlamentskammern in Rom vorgestellt. Am Dienstag abend war nach einer Präsentation des Dokuments im kleineren Senat auch dort eine Abstimmung geplant. In beiden Kammern verfügt die Regierung des früheren EZB-Chefs über eine sehr große Mehrheit. Italien ist der größte Empfänger von Geldern aus dem »Europäischen Wiederaufbaufonds«. (dpa/jW)