Moskau: Bedrohung durch USA und NATO kritisiert

Moskau. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat eine zunehmende militärische Bedrohung Europas durch USA und NATO beklagt. Schoigu kritisierte am Dienstag während eines Besuchs in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe etwa »eine erhöhte Kampfbereitschaft« westlicher Truppen. Er kündigte an, unter anderem das im Mai beginnende NATO-Manöver »Defender Europe« genau zu beobachten. Angesichts westlicher Kritik an dem am Freitag beendeten russischen Manöver nahe der ukrainischen Grenze bekräftigte Schoigu: Russland sei anderen Staaten keine Rechenschaft über Truppenbewegungen auf dem eigenen Territorium schuldig. Man sei auch in Zukunft bereit, »alles Notwendige« zu tun, um die eigenen Grenzen zu sichern. Schoigu warf der Ukraine vor, durch zunehmende »nationalistische Stimmungen« einen bewaffneten Konflikt zu provozieren. (dpa/jW)