Airbus: IG Metall kritisiert Kahlschlag

Augsburg. Die IG Metall (IGM) Bayern kritisiert die Pläne von Airbus zur Ausgliederung von Werken und Standorten bei Premium Aerotec scharf. »Das ist ein Angriff auf die Premium-Aerotec-Standorte in Deutschland und Augsburg. Diese Pläne laufen auf eine Zerschlagung hinaus und gefährden die rund 3.000 Arbeitsplätze in Augsburg«, wird Johann Horn, IGM-Bezirksleiter, in einer am Donnerstag voriger Woche verbreiteten Stellungnahme zitiert. Die Gewerkschaft werde das nicht akzeptieren, so Horn weiter. (jW)