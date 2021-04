VW: Weitere Anklagen im Dieselskandal

Braunschweig. Ermittler in der Dieselaffäre bei Volkswagen haben erneut mehr als 1.500 Seiten mit Vorwürfen an das Landgericht Braunschweig geschickt. Beschuldigt sind 15 weitere Führungskräfte des VW-Konzerns und eines Zulieferbetriebes, sagte Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe, wie dpa am Samstag berichtete. Ihnen werden Beihilfe zum Betrug in Tateinheit mit Steuerhinterziehung, Beihilfe zu mittelbarer Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. (dpa/jW)