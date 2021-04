Ranking zu Pressefreiheit: BRD fliegt aus Top Ten

Berlin. In der weltweiten »Rangliste der Pressefreiheit« der Organisation »Reporter ohne Grenzen« (RSF) ist die Bundesrepublik erstmals aus der Spitzengruppe herausgefallen. »Aufgrund der vielen Übergriffe auf Coronademonstrationen mussten wir die Lage der Pressefreiheit in Deutschland von ›gut‹ auf nur noch ›zufriedenstellend‹ herabstufen«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag RSF-Vorstandssprecher Michael Rediske. Die BRD rangiert im Vergleich von 180 Ländern auf dem 13. Platz. (dpa/jW)