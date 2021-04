Von Meat Loaf bis Dion

Der US-amerikanische Komponist Jim Steinman ist am Montag im Alter von 73 Jahren gestorben, wie US-Medien am Dienstag berichteten. Steinman war durch die Zusammenarbeit mit Meat Loaf berühmt geworden, ehe er mit Barbra Streisand, Barry Manilow, Bonnie Tyler, Céline Dion oder den Sisters of Mercy arbeitete. 1997 holte Steinman einen Grammy für seine Mitarbeit an dem Album »Falling into You« von Céline Dion. (dpa/jW)