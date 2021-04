Engel und Wolkenrotz

Der Berliner Kindertheaterpreis geht in diesem Jahr an den Autor Manuel Ostwald für sein Stück »Die Blauen Engel« über drei Kinder und deren Müllhäuschen im Hinterhof, wie das Grips Theater am Dienstag abend bekanntgab. Der Förderpreis geht an die Autorin Vera Schindler für ihr Stück »Wolkenrotz«. Das Grips zählt zu den renommiertesten Jugendtheatern Deutschlands. (dpa/jW)