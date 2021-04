Somalia: Mehrere Tote nach Angriff in Hauptstadt

Mogadischu. Bei Granatangriffen in der Hauptstadt Somalias sind mindestens fünf Zivilisten gestorben. Die Granaten hätten unweit der ehemaligen deutschen Botschaft und des Präsidentenpalastes in Mogadischu eingeschlagen, sagte ein Polizeisprecher der dpa am Mittwoch. Noch ist unklar, wer hinter den Angriffen steckt. Somalia befindet sich in einer schweren Krise: Die Amtszeit von Präsident Mohammed Abdullahi Mohammed (»Farmajo«) ist zwar im Februar abgelaufen, jedoch wurden die Wahlen verschoben und die Amtszeit um zwei Jahre verlängert. Die Opposition weigert sich, dies anzuerkennen. (dpa/jW)