Signal mit Vorbehalt

Berlin. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sieht in der Zusicherung der Bundesregierung eines Impfangebots für deutsche Olympiateilnehmer »ein entscheidendes Signal«, wie DOSB-Präsident Alfons Hörmann in einer Mitteilung von Montag sagte. Zuvor hatte die Bundesregierung mitgeteilt, dass alle deutschen Teilnehmer vor ihrer Reise nach Tokio gegen Coronainfektionen geimpft werden sollen. »Im Moment gehen wir davon aus, dass wir das im Rahmen des Impffortschritts gewährleisten können«, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag. (dpa/jW)