Der Kopf gehört zum Körper

Katja-Lotter Bühnentechnische Effekthascherei: Die Uraufführung »Schneesturm« vom Bayerischen Staatsballett

Drei Onlinepremieren großer Compagnien waberten am Wochenende durchs Netz, doch richtiges Vergnügen machte keine. Die erste Enttäuschung: der Tanzfilm von Mathieu Gremillet, Choreographie: Marijn Rademaker. Die »Verklärte Nacht« illustriert mit modernen tänzerischen Mitteln das gleichnamige Gedicht von Richard Dehmel, welches von Arnold Schönberg 1899 vertont wurde.

Rademakers Körpersprache lässt die Tänzerin Alisa Uzunova und den Tänzer Lúcio Kalbusch mit innig-verklammerten Pas de deux ihre Liebe ausdrücken. Aber leider ist beim Ballett Dortmund dieses Mal weder für gutes Licht noch für tolle Kostüme gesorgt. Am schlimmsten ist die Regie von Gremillet. Er scheint keine Ahnung davon zu haben, was ein sauberer Perspektivwechsel ist und wie man Tanz in die richtigen Bildausschnitte bringt. Gremillet lässt die Kamera einfach draufhalten, gern im Close-up – und es ist ihm egal, ob man Füße, Beine, Arme, Hände und die Köpfe sieht oder nicht.

Das ist im Ballett aber nicht egal. Füße, Beine, Arme und auch der Kopf gehören maßgeblich zum Ausdrucksmittel, nämlich zum Körper. Und es gibt Regisseure, die Meisterinnen und Meister darin sind, Tanz zu verfilmen. Mathieu Gremillet zählt nicht dazu. In seiner »Verklärten Nacht« hat man keine Möglichkeit, den inneren und äußeren Handlungsablauf zu genießen. Immerhin wird die belastbare Liebe eines jungen Paares gezeigt, denn die Frau hat von ihrem früheren Liebhaber ein »Souvenir«: Sie ist schwanger. Die Entscheidung des neuen Partners, zu ihr und dem Kind zu stehen, sollte man (an)erkennen. Aber dafür bräuchte man eine angemessene Kameraführung.

Die gab es bei der zweiten Uraufführung am Sonnabend, beim »Schneesturm« vom Bayerischen Staatsballett. Die akzeptable Bildregie war allerdings schon fast alles. Grelle Kostüme und bühnentechnische Effekthascherei täuschen über eines nicht hinweg: Choreograph Andrey Kaydanovskiy ist hoffnungslos überfordert. Die Liebesgeschichte, die der russische Poet Alexander Puschkin in »Der Schneesturm« schildert, führt ja in eine Gesellschaft, in der Eheschließungen nicht ganz freiwillig sind. Puschkin karikiert das, indem er ein Paar sich finden lässt, das aus Missverständnissen heraus bereits seit Jahren ein Ehepaar ist. Puschkins Sinn für Satire und sein Spaß an der Konstruktion von Zufällen bergen dramatischen Sprengstoff.

Aber schon die »Schneesturm«-Musik von Lorenz Dangel löst das Gefühl von Ödnis aus. Sie imitiert in ihren besten Momenten kraftlos Sergej Prokofjew und dümpelt ansonsten mit wenig originellen Geräuschen vor sich hin. Szenisch wird mit überflüssigen Requisiten agiert. Bewegungen mit Herz und Seele – ach, die russische Seele – sucht man vergebens.

Das Stuttgarter Ballett servierte dann am Sonntag in »Noverre: Junge Choreographen 2021« vor allem sinnentleerten Kitsch. Da wird ohne erkennbares Konzept ein seidenes Tuch zum Hauptdarsteller, Jungs grüßen einfach so mit Zylinder in der Hand, und bei John Neumeiers »Ghost Light« wird schamlos abgekupfert. Muss man nicht sehen.