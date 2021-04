Coca-Cola-Umsatz steigt mit Lockerungen

Atlanta. Auch Coca-Cola hat Probleme in der Coronapandemie. Doch zu Jahresbeginn verbuchte der weltgrößte Getränkehersteller wieder steigende Erlöse. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fünf Prozent auf neun Milliarden Dollar (7,5 Milliarden Euro), wie der Konzern am Montag mitteilte. Ein großer Teil der Einnahmen werde in öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants, Stadien oder Kinos, die nach Schließungen in der Pandemie langsam wieder zu einem normaleren Betrieb zurückkehrten, generiert. (dpa/jW)