Wirtschaftsleistung der BRD gesunken

Frankfurt am Main. Der Shutdown in der Coronakrise und das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung zum Jahreswechsel haben nach Einschätzung der Bundesbank die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2021 ausgebremst. »Die Wirtschaftsleistung in Deutschland verringerte sich im ersten Viertel dieses Jahres«, hieß es in dem am Montag veröffentlichten aktuellen Monatsbericht der Notenbank. Als Gründe nannten die Ökonomen die anhaltenden Coronabeschränkungen, die insbesondere viele Dienstleistungsbereiche belasteten, sowie vorgezogene Käufe von Verbrauchern im zweiten Halbjahr 2020 wegen der vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer. (dpa/jW)