Rewe erzielt 2020 Umsatzrekord

Köln. Die florierenden Geschäfte in den Supermärkten und die Übernahme des Großhändlers Lekkerland haben der Rewe-Gruppe im Coronajahr 2020 einen Wachstumsschub beschert. Die Umsätze stiegen gegenüber dem Vorjahr wechselkursbereinigt um 20,4 Prozent auf den neuen Rekordwert von 75,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Doch auch an Rewe ging die Pandemie nicht spurlos vorbei. Im Touristikbereich brachen die Umsätze ein. Im Supermarktgeschäft in Deutschland stiegen die Umsätze der genossenschaftlichen Gruppe um mehr als zwölf Prozent auf 26,5 Milliarden Euro. (dpa/jW)