USA: Proteste wegen Polizeigewalt halten an

Brooklyn Center. In einem Vorort von Minneapolis in den USA hat es am Samstag abend den siebten Tag in Folge Proteste gegen Polizeigewalt gegeben. Rund 300 Menschen beteiligten sich an der Demonstration vor dem Kommissariat von Brooklyn Center. Die Polizei blieb hinter den Absperrgittern. Am Vortag hatte sie bei einer ähnlichen Kundgebung fast einhundert Teilnehmende festgenommen. Die Proteste wurden durch den Tod des 20jährigen Afroamerikaners Daunte Wright ausgelöst, der bei einer Verkehrskontrolle von einer weißen Polizistin erschossen worden war. (AFP/jW)