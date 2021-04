Syrien: Termin für Präsidentenwahl gesetzt

Damaskus. In Syrien soll am 26. Mai eine Präsidentschaftswahl abgehalten werden. Im Ausland lebende Syrer könnten bereits am 20. Mai in Botschaften ihre Stimme abgeben, teilte Parlamentspräsident Hammuda Sabbach am Sonntag mit. Es handelt sich um die zweite Präsidentenwahl seit Beginn des Krieges vor zehn Jahren. Ab Montag können Kandidaturen eingereicht werden. Bewerber müssen mindestens zehn Jahre ohne Unterbrechung in Syrien gelebt haben, womit im Exil lebende Oppositionspolitiker von der Kandidatur ausgeschlossen sind. (AFP/jW)