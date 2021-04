Moskau und Kiew: Diplomaten ausgewiesen

Moskau. Kurz vor einer Konferenz der EU-Außenminister zum Konflikt im Donbass an diesem Montag zeichnet sich keine Entspannung ab. Russland und die Ukraine wiesen am Sonnabend gegenseitig Diplomaten aus. Zuvor hatte der russische Inlandsgeheimdienst den ukrainischen Konsul in St. Petersburg, Alexander Sosonjuk, wegen Spionageverdachts vorübergehend festgenommen. Der FSB wirft ihm vor, sich von einem Russen vertrauliche Informationen besorgt zu haben. Er muss nun bis Donnerstag Russland verlassen. Kiew wies im Gegenzug einen »hochrangigen« russischen Beamten aus. (dpa/AFP/jW)