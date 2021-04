VW steigert Geschäft im ersten Quartal

Wolfsburg. Der Absatz von Volkswagen-Fahrzeugen ist zwischen Januar und März um mehr als ein Fünftel auf 2,43 Millionen gestiegen, wie der Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Während VW sowohl in Nord- und Südamerika (plus 16,1 bzw. 10,3 Prozent) als auch in der Asien-Pazifik-Region (plus 17,1) deutliche Zuwächse verzeichnete, musste der Autobauer in Westeuropa ein Minus von 4,6 Prozent hinnehmen. In China konnten die Auslieferungen hingegen um rund 61 Prozent auf 990.600 Fahrzeuge gesteigert werden. (dpa/jW)