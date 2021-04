Irak: Drohnenangriff auf Flughafen

Erbil. Der Flughafen der nordirakischen Stadt Erbil ist mit einer bewaffneten Drohne angegriffen worden. Ziel sei der von der US-geführten Koalition gegen den »Islamischen Staat« (IS) genutzte militärische Teil des Flughafens gewesen, teilte das Innenministerium der Autonomieregion Kurdistan im Nordirak am Mittwoch mit. Bei der Explosion sei niemand verletzt worden. Beinahe zeitgleich wurde nach Angaben Ankaras ein türkischer Soldat durch Raketenbeschuss auf einem etwa 50 Kilometer entfernten Militärstützpunkt in Baschika getötet. Ob eine Verbindung zwischen den Angriffen besteht, war zunächst unklar. (AFP/jW)