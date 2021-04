Türkei: Freispruch für Bonner Sozialarbeiterin

Istanbul. Die Bonner Sozialarbeiterin Yüksel Wessling ist in der Türkei vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation freigesprochen worden. Es gebe keine ausreichenden Beweise für die Anschuldigungen, entschied das Gericht in Istanbul am Donnerstag, wie Wesslings Anwalt, Emre Dogan, der dpa bestätigte. Damit sei auch die Ausreisesperre gegen Wessling aufgehoben worden. Wessling, die auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, war im Oktober 2019 an der Ausreise aus der Türkei gehindert worden. Ihr war unter anderem Nähe zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorgeworfen worden.(dpa/jW)