Indien: Pro Tag mehr als 200.000 Neuinfektionen

Neu-Delhi. Indien hat ein neues Rekordhoch bei den täglichen Coronaneuinfektionen verzeichnet. Binnen 24 Stunden wurden mehr als 200.000 weitere Ansteckungen registriert – doppelt so viele wie Anfang April, wie aus am Donnerstag vom indischen Gesundheitsministerium vorgelegten Daten hervorging. Die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn verzeichneten Coronainfektionen in Indien erhöhte sich damit auf 14,1 Millionen. Binnen eines Tages starben 1.038 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. (AFP/jW)