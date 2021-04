NATO hinter Sanktionen der USA gegen Russland

Brüssel. Deutschland und die anderen NATO-Partner haben sich hinter die jüngsten US-Sanktionen gegen Russland gestellt. »Wir stehen solidarisch an der Seite der Vereinigten Staaten«, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung. Man rufe Russland auf, sein »destabilisierendes Verhalten« unverzüglich einzustellen. Neben Cyberaktivitäten und Wahlbeeinflussungsversuchen gehöre dazu auch die Ukraine-Politik Moskaus. Die USA hatten zuvor mitgeteilt, zehn russische Diplomaten auszuweisen und neue Sanktionen zu verhängen. Washington hatte die neuen Strafmaßnahmen damit begründet, dass Moskau sich in die US-Wahlen eingemischt habe und hinter Hackerangriffen im vorigen Jahr stecke. Russland bestellte daraufhin den US-Botschafter John S. Sullivan ins Moskauer Außenministerium ein und kündigte Gegenmaßnahmen an. (dpa/jW)