Taiwan: USA schicken Delegation nach Taipeh

Taipeh. Als Zeichen der »Solidarität mit Taiwan« hat US-Präsident Joseph Biden eine inoffizielle Delegation aus früheren US-Regierungsvertretern auf die chinesische Insel im Ostpazifik entsandt. Wie im taiwanischen Fernsehen zu sehen war, landeten die früheren stellvertretenden US-Außenminister Richard Armitage und James Steinberg sowie der frühere Senator Christopher Dodd am Mittwoch auf dem Flughafen von Taipeh. Erwartet wird ein Treffen der US-Vertreter mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Donnerstag. Die Regierung in Beijing verurteilte den Besuch. (AFP/jW)