Österreich: Strafe wegen Speisefoto

Eisenstadt. Ein Foto von Eiernockerln – angeblich Lieblingsspeise von Adolf Hitler – hat einem österreichischen Polizisten eine Verurteilung nach dem dortigen Verbotsgesetz eingebracht. Das Landgericht Eisenstadt sprach am Montag eine auf Bewährung ausgesetzte Gefängnisstrafe von zehn Monaten und eine Geldstrafe von 6.300 Euro aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Laut Anklage hatte der Mann das Foto im Vorjahr an Hitlers Geburtstag am 20. April mit der Unterschrift »Mittagessen heute! Eiernockerl mit grünem Salat!« auf Facebook gestellt. Vor dem Geschworenengericht gab der Polizist an, dass er einfach zufällig sein Essen online gestellt habe. Einen »nationalsozialistischen Hintergrund« stritt er ab. (dpa/jW)